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الوكالة الأمريكية للتنمية: حجم المنح المقدمة لمصر سنويا 112 مليون دولار

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:14 م
الوكالة الأمريكية للتنمية: حجم المنح المقدمة لمصر سنويا 112 مليون دولار اجتماع وزيرة الاستثمار مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية
كتب أحمد أبو حجر
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قالت شيرى كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، أن حجم منح الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر يتراوح ما بين 100 - 112 مليون دولار سنويا، يتم ضخهم فى العديد من الأنشطة مثل ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والمنح الدراسية والحوكمة. 
 
وقالت كارلين فى تصريحات صحفية على هامش حفل تخرج 37 طالبة مصرية من برامج منح الماجيستر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن الوكالة تساهم بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مشروعات مياه بشمال سيناء وخاصة فى قرية الروضة بمركز بئر العبد التى تعرضت من فترة لحادث إرهابى كبير بعد مهاجمة المصلين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة. 
 
وتابعت أن الوكالة لها أنشطتها فى مجال السياحة الثقافية من خلال إعادة ترميم العديد من الأماكن التراثية المصرية، بالإضافة إلى تدريب كل المثقفين الصحيين فى مصر والبالغ عددهم نحو 14 ألف مثقف صحى، وأيضا برامج المنح الدراسية فى قطاع التعليم الأساسى والعالى فى الجامعات الحكومية أو الخاصة. 
 
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، إلى أن الوكالة تعمل مع وزارة الصحة المصرية وتدعمها فى برنامجها الهادف لتنظيم الأسرة، بالإضافة الى برامج الوكالة فى الحوكمة والديمقراطية ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 
 
وأكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، الى أن الوكالة تعمل بالتنسيق التام مع كل الجهات المعنية فى الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى. 
 
وبحسب بيان صحفى صادر عن الوكالة فإن برنامج المنح الدراسية للمبادرة الأمريكية المصرية للتعليم العالى هو جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكى فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية منذ عام 1978.

 

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