video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النيابة الدنماركية توجه الاتهام لإمام مسجد بالتحريض على قتال اليهود

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:49 م
النيابة الدنماركية توجه الاتهام لإمام مسجد بالتحريض على قتال اليهود الشرطة الدنماركية - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

وجهت النيابة العامة فى الدنمارك، الثلاثاء، الاتهام إلى إمام مسجد بالتحريض على قتال اليهود فى أول قضية من نوعها فى الدولة الاسكندنافية أثارت إدانة عارمة من الطبقة السياسية، وتتهم النيابة العامة منذر عبدالله، إمام مسجد الفاروق فى حى نوريبو بكوبنهاجن، تؤكد وسائل الإعلام أنه مرتبط بالتطرف، ويحث على قتال اليهود.

ويقول عبد الله، فى التسجيل الذى نشر على "فيس بوك" و"يوتيوب"، فى مارس، "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون"، وقالت النائبة العامة إيفا رون، فى بيان، "إنها تصريحات خطيرة وأعتقد أنه من الصائب للمحكمة أن يكون لديها الآن الفرصة لتقييم القضية"، وهذه أول مرة توجه فيها النيابة العامة هذه الاتهامات تطبيقًا لقانون جنائى بدأ سريانه فى الأول من يناير 2017 حول الخطب الدينية.

وقالت "رون"، إنه من القانونى الاستشهاد بكتب دينية كالقرآن والإنجيل، لكن التحريض أو التشجيع على قتل الناس يمكن أن يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وأضافت "دائمًا ما اعتبر قبول قتل أشخاص من فئات معينة مخالفًا للقانون، لكن الجديد بالنسبة لنا هو استهداف المشجعين على خطاب الكراهية"، وستنظر محكمة منطقة كوبنهاجن فى القضية، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة بحسب الادعاء، ورحبت الطائفة اليهودية فى الدنمارك التى سبق أن رفعت دعوى بحق الإمام فى مايو بقرار النيابة العامة توجيه الاتهام له.

وقال زعيم الطائفة دان روزنبرج اسموسين، لشبكة "تى.فى.-2" الدنماركية، "ليس هناك شك بشأن نوايا خطاب الإمام، وأضاف "إنها تبعث على القلق"، ومن ناحيتها وصفت وزيرة شؤون الهجرة والاندماج انجر ستويبرج، خطبة الإمام، بأنها "مروعة وغير ديمقراطية وشائنة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الدنماركية تشدد اجراءاتها الأمنية بمحيط السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن

الشرطة الدنماركية تبحث عن لاجئ سورى وجدت أسرته ميتة داخل مجمد

اخبار عالمية

قتال اليهود

النيابة الدنماركية

السلطات الدنماركية

الشرطة الدنماركية

اخبار العالم

اخبار الدنمارك




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة