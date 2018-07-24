المنظمة العالمية للأرصاد تتوقع ارتفاعا فى درجات الحرارة شمال أفريقيا وأوروبا

جنيف (أ ش أ)

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة فى أجزاء كثيرة من شمال أفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أن الطقس، ودرجات الحرارة القياسية وموجات الحرارة كانت السمة التى ميزت نصف الكرة الأرضية الشمالى خلال النصف الأول من الصيف؛، ما كان له آثار واسعة النطاق على صحة الإنسان والزراعة والنظم الإيكولوجية وأدى إلى حرائق مدمرة.

ولفتت المنظمة - فى تقرير أصدرته اليوم فى جنيف - إلى أن اسكندنافيا وشمال أوروبا شهدت موجات حرارة استثنائية، كما لم تسلم آسيا من تلك الموجات، خاصة اليابان، التى شهدت ارتفاعا خطيرا لدرجات الحرارة والرطوبة، وكذلك كوريا التى وجهت تحذيرات قوية بأن الحرارة ستزيد عن 35 درجة مئوية بالإضافة إلى ما شهدته بعض مناطق المغرب والجزائر وكذلك سلطنة عمان من درجات حرارة قياسية.

من جانبها، وجهت منظمة الصحة العالمية - فى بيان صدر فى جنيف اليوم - نصائح للمواطنين فى الدول التى تشهد ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة هذه الأيام، محذرة من أن هذه الموجات تضر بصحة العديد من الأشخاص، خاصة كبار السن.

وقالت المنظمة أن هذا الارتفاع يمكن أن يؤدى إلى الإجهاد أو النوبات القلبية أو الارتباك، كما يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الحالات القائمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

ودعت منظمة الصحة، المواطنين إلى الحفاظ على برودة المنازل والتحقق من درجة الحرارة بانتظام والتى يجب أن تبقى أقل من 32 درجة مئوية خلال النهار و24 درجة مئوية فى الليل، ونصحت بأن يتم فتح النوافذ فى الليل والصباح الباكر وتعليق "مناشف مبللة" لتهدئة هواء الغرف، وبما يساعد على خفض درجة الحرارة بالداخل.

كما نصحت المنظمة بتجنب الخروج - قدر الإمكان - من المنزل خلال أشد أوقات اليوم حرارة وتجنب النشاط البدنى المضني، وعدم ترك الأطفال فى مركبات متوقفة .

وأكدت المنظمة أهمية الحفاظ على الجسم بارد ورطب وأخذ حمامات باردة وارتداء ملابس خفيفة من مواد طبيعية والشرب بانتظام مع تجنب الكثير من الكافيين والسكر وتناول وجبات صغيرة وأيضا الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين. وقالت المنظمة إنه إذا كان الشخص يتناول أدوية؛ فعلية العوده إلى طبيبه المعالج والوقوف على طبيعة التأثير على تنظيم الحرارة وتوازن السوائل.

ودعت منظمة الصحة - كذلك - أى شخص يشعر بالدوار أو الضعف أو العطش الشديد أو الصداع إلى طلب المساعدة والانتقال إلى مكان بارد فى أقرب وقت ممكن وشرب المياه او العصير لترطيب الجسم .