video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير "فاطمة" وابنها فى واقعة الحشيش بالبساتين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير "فاطمة" وابنها فى واقعة الحشيش بالبساتين حشيش ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير فنى بالمضبوطات فى واقعة القبض على مسجلة خطر وابنها وبحوزتهما 4 كيلو حشيش و3000 قرص مخدر بالبساتين.

فيما أمرت النيابة العامه بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، القبض على كل من "فاطمة س م" 50 سنة، ربة منزل، مسجلة خطر، مخدرات تحت رقم 18454 فئة "ب" البساتين، والسابق اتهامها فى 7 قضايا آخرها "مخدرات"، ونجلها "إبراهيم س م" 16 سنة، عاطل، و"بدوى ع ن" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، و"محمود ع أ" 30 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكن الأولى بالمنطقة مكانًا لنشاطهم الإجرامى.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد مصلح معاون مباحث القسم، من ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلى و65 طلقة من ذات العيار، و3 سلاح نارى "فرد روسى" و42 طلقة خرطوش عيار 12مم، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو، و3000 قرص مخدر، و2 خزينة بندقية آلى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مسجلة خطر وابنها قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش و3000 قرص مخدر بالبساتين

اخبار مصر

اخبار الحوادث

النيابة العامه

الاتجار فى المخدرات

قسم البساتين

الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة