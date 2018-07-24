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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:59 ص
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القبض على سائق توك توك قتل زوجته ووضع السم لأبنائه فى الطعام بدمياط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:04 ص
القبض على سائق توك توك قتل زوجته ووضع السم لأبنائه فى الطعام بدمياط جثة_ارشيفيه
دمياط ـ معتز الشربينى
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تمكنت مباحث قسم شرطة الزرقا بدمياط برئاسة الرائد محمد معوض رئيس المباحث، من ضبط "سائق توك توك" لاتهامه بذبح زوجته ووضع "السم" فى الطعام لأبنائه الأربعة، ما أسفر عن مصرع بنتين ونقل 2 للمستشفى.

 

كان سائق توك توك بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بدمياط ويدعى "السيد ف" قتل زوجته طعنا بسلاح أبيض، كما وضع "سم" فى وجبة طعام لأبنائه الأربعة.

 

وبإخطار الشرطة بعد أن اكتشف الأهالى مقتل الزوجة انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزرقا إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة الزوجة وطفلتين من أبناء المتهم هما "مريم " و"فاطمة"، بينما تم نقل طفلين آخرين وهما "عبد الرحمن" و"عائشة" إلى مستشفى الزرقا المركزى بدمياط .

 

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط إلى القرية، لمعاينة موقع الجريمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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