الصين وجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة

أ ش أ

أكدت الصين وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز علاقاتهما الودية التقليدية، والارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال محادثات بين الرئيس الصينى "شى جين بينج" ونظيره الجنوب أفريقى "سيريل رامافوزا" فى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، حيث يقوم الرئيس الصينى بزيارة دولة هناك.

واتفق الرئيسان – وفقا لوسائل إعلام صينية - على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، ومواءمة استراتيجياتهما التنموية، وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وتمكين الشعبين من التمتع بالمزيد من ثمار التعاون الثنائى