السيسي عن مطالب إقالة وزير الكهرباء قبل 3 سنوات: "الراجل بيقف جنب رجالته"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود وزارة الكهرباء فى حل مشكلة الطاقة التى شهدتها مصر قبل 3 سنوات، قائلا: "من 3 سنوات وأكتر كان فيه مشكلة كهرباء فى مصر، كانوا بيقولوا شيل الدكتور شاكر من الوزارة، ياخد المشكلة ويبقى ضحينا بواحد،.. ده كلام عجيب ولا يليق بالشرفاء واللى بيفهموا".

وأضاف الرئيس السيسي، فى افتتاح مشروعات توليد الطاقة، "يبقى معايا إنسان عظيم ومحترم وفاهم شغله وعارف مساره وعلشان مشكلة لسه بنعالجها أقوم اضحى بيه علشان أعيش.. دا كلام لا يليق بالرجال.. والراجل بيقف جنب رجالته ما دام هما رجال حقيقيين، يقف جنبهم ويساعدهم".