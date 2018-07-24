السيسى: قسما بالله لو الموضوع وجبة يوميا لبناء أمة لأقعد عمرى أكل وجبة واحدة

كتب سمير حسنى_ محسن البديوى _ ريهام عبد الله

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدور وزارة البترول فى حل أزمات قطاع الكهرباء، مشيرا بدورها فى توفير الغاز ومشتقات المازوت فى تشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتابع الرئيس، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات قطاع الكهرباء، "فى موضوعات موجودة فى مصر مش متظبطة من زمان لظروف مصر، وزارة البترول كانت بتستلف عشان تجيب البترول لتشغيل محطات الكهرباء، فى حاجة بتتعمل ببلاش؟".

واستمر: " فى دول كتير أوى معندهاش خمس الطاقة الكهربائية اللي كانت موجودة عندنا فى 2013، مافيش حاجة ببلاش، أرجو إنها تكون حاضرة لكل اللى بيسمعونى، وزراء ونواب ومسئولين".

وأضاف: "قيادة الدولة فيها 100 مليون، دا موضوع مش بيتحل بالأكل والشرب، قسما بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة فى اليوم لبناء أمة أقسم بالله لأقعد بقية عمرى كله أكل وجبة واحدة".