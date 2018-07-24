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السجن سنة وكفالة ألف جنيه لطالب ضرب آخر بسبب خلافات عائلية بالبساتين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:37 م
السجن سنة وكفالة ألف جنيه لطالب ضرب آخر بسبب خلافات عائلية بالبساتين محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، بالسجن غيابيًا سنة وكفالة ألف جنيه، لطالب أصاب آخر بسبب خلافات بين والديهما بدائرة قسم شرطة البساتين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من "ر.م" ١٦ سنة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، يفيد بتعرضه للضرب فى شارع مهران دائرة القسم، على يد "م.م" طالب، ما أحدث إصابته بإصابات سطحية.

وأكد الضحية فى بلاغه وجود خلافات بين والده ووالد المتهم، وأنه أثناء سيره فى شارع مهران دائرة قسم شرطة البساتين، فوجئ بالمتهم يسبه ويهينه أمام المارة، وحينما عاتبه على ذلك تعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها حمل رقم 13173 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التى أخلت سبيله على ذمة القضية، التى أصدرت فيها المحكمة حكمها الغيابى السابق.

 

 


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