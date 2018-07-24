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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:49 م
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السجن المشدد 15 عاما لــ3 عاملين بتهمة القتل العمد بالشرابية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:27 م
السجن المشدد 15 عاما لــ3 عاملين بتهمة القتل العمد بالشرابية محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 عاما على 3 عاملين، وذلك بتهمة القتل العمد بالشرابية، بسبب خلافات على شراء المخدرات بين المتهم الأول وأحد الأشخاص بالمنطقة " المجنى عليه "، قام على أثرها المتهم بمعاونة اثنين آخرين محرزين أسلحة نارية، وتربصوا للمجنى عليه، وفور رؤيتهم له خلال تردده على أحد المقاهى بالمنطقة، انقضوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء، فيما قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى أودى بحياة المجنى عليه وفروا هاربين، فتم ضبطهم عقب الواقعة، وإحالتهم للمحاكمة، حتى صدر ضدهم الحكم بالسجن المشدد 15 عاما .

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الشرابية، بلاغا من أهالى منطقة أرض الجنينة بوجود مشاجرة بين عدة أشخاص سقط على أثرها أحد أطرافها قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه يدعى "رجب.م" 32 سنة عاطل، وأنه فارق الحياة على أثر تعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص بالمنطقة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة "علاء.أ" 30 سنة قهوجى، و " عادل.ع " 28 سنة عاطل، و " محمد.ج " 23 سنة عامل، حيث تبين أن المتهم الأول نشبت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية بسبب الخلاف على سعر شراء المخدرات، تطورت إلى التشابك بالأيدى، تمكن خلالها المجنى عليه من الاعتداء على المتهم أمام الجميع فى الشارع، فقام المتهم بالاستعانة باثنين من أصدقائه للانتقام من القتيل، فقاموا بإحضار أسلحة بيضاء وأخرى نارية، وتربصوا للمجنى عليه أمام أحد المقاهى التى يتردد عليها، وفور مشاهدتهم للمجنى عليه، انهالوا عليه بالضرب المبرح أمام الجميع مستخدمين الأسلحة البيضاء، فيما قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى عليه، ارداه قتيلا وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما على المتهمين.

 


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