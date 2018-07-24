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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:59 م
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الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:14 م
الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسى يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة العمال والمهندسين بمحطة الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس السيسي، قد افتتح محطة الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بمحطة الطاقة بالعاصمة الإدارية.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن شركة سيمنز الألمانية لم تستغل ظروف مصر واحتياجها للطاقة فى تحقيق صفقات وعائد أعلى، مؤكدا أن الشركة قدمت خدمة كبيرة، لأن العائد الذى حققته من المحطات ليس كبيرا بالمقارنة بالأسعار العالمية.

 

 


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