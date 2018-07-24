الرئيس التونسى يصدر عفوا خاصا عن 1891 سجينا بمناسبة عيد الجمهورية

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أصدر رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى، اليوم الثلاثاء، عفوا خاصا عن 1891 سجينا بمناسبة الذكرى 61 لعيد الجمهورية، وبحسب بيان للرئاسة التونسية، يفضى العفو إلى الإفراج عن 489 من السجناء، فيما يتمتع الباقى بالتخفيف من مدّة العقاب.

جاء ذلك خلال استقبال السبسى بقصر قرطاج وزير العدل غازى الجريبى، حيث قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص، كما قرّر رئيس الدولة الموافقة على مقترح لجنة العفو المتعلق بالتمديد فى فترة العمل بالمقاييس الاستثنائية لمنح العفو فى قضايا الشيك بدون رصيد.