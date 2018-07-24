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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:50 م
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الدفع بـ 10سيارات إطفاء لسيطرة على حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:18 م
الدفع بـ 10سيارات إطفاء لسيطرة على حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس حريق نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة
كتب: عبد الرحمن سيد
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دفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات أطفاء، وسلم هيدروليكى، لسيطرة على حريق نشب فى نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة فى شارع رمسيس.
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن الفرعية بالقاهرة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
 
 
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (1)
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (1)

حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (2)
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (2)

حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (3)
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (3)

حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (4)
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (4)

حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (5)
حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس (5)
 

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