الدفع بـ 10سيارات إطفاء لسيطرة على حريق بنقابة التجاريين الفرعية برمسيس

كتب: عبد الرحمن سيد

دفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات أطفاء، وسلم هيدروليكى، لسيطرة على حريق نشب فى نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة فى شارع رمسيس.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى نقابة التجاريبن الفرعية بالقاهرة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.