الإيكونوميست: ترامب يشن حربا تجارية على جبهات متعددة

لندن (أ ش أ)

قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يظن خوض الحروب التجارية أمرًا سهلاً، ومن ثم فقد شرع فى عدد منها.

ونوهت المجلة عن فرْض ترامب تعريفات جديدة على واردات الألواح الشمسية وعلى الغسالات وعلى الصلب والألومنيوم ، مشيرة إلى أنه وبعد آخر دفعات الواردات من الصين التى قيمتها 32 مليار دولار بلغ إجمإلى قيمة الواردات المفروض عليها الضرائب الجديدة 89 مليار دولار.

ورجحت الإيكونوميست أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد ، قائلة إن ترامب إذا مضى فى تنفيذ كل تهديداته، ففى غضون أشهر ستتأثر نسبة 13% من الواردات الأمريكية.

ولفتت إلى أن شركاء أمريكا التجاريين لم يلتزموا السكون حيال ذلك القصف الأمريكى وإنما واجهوا الولايات المتحدة بشكل رسمى فى ساحة منظمة التجارة العالمية بسبب ما فرضته واشنطن من تعريفات على الألواح الشمسية والغسالات؛ أما تعريفاتها على المعادن فقد أثارت ضدها استياءً رسميا من جانب ثمانية شركاء تجاريين، بينهم الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا والنرويج - ممن شاركوا أيضا فى توجيه احتجاجات رسمية بمنظمة التجارة العالمية.

ورصدت الإيكونوميست إقدام الشركاء التجاريين لأمريكا على الانتقام بوضع تعريفات من جانبهم على صادرات أمريكية بقيمة 79 مليار دولار ، وقالت إن سماء هذه المواجهات حتى الآن شهدت قليلا من نُذُر التصعيد؛ وفى الـ 16 من يوليو الجارى شن ممثل تجارة الولايات المتحدة خمسة نزاعات رسمية ضد التعريفات الانتقامية من جانب الشركاء التجاريين لأمريكا.

ورجحت الإيكونوميست أن يكون صراع أمريكا مع الصين فى هذا الصدد أكثر انتشارا ؛ وأضافت "إذا ما أقدم المستر ترامب على اعتماد تعريفات جديدة على حزمة أخرى من الواردات الصينية بقيمة 194 مليار دولار فإن الصينيين سيردّون كما قالوا دون أن يوضحوا كيف سيكون هذا الرد".