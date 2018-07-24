video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإمساك بالنسانيس الهاربة من إحدى المدارس الخاصة بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:04 م
الإمساك بالنسانيس الهاربة من إحدى المدارس الخاصة بدمياط الجديدة الامساك بالنسانيس الهاربة
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تمكن فريق إنقاذ الحيوانات بقيادة سوزان غنيم من الإمساك بالنسانيس الهاربة من إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمياط الجديدة.

وروت سوزان غنيم، تفاصيل الإمساك بالنسناسين أحدهما ذكرًا والأخرى أنثى بعد رصدهما على مدار عدة أيام.

وأوضحت أنها متطوعة بإحدى فريق إنقاذ الحيوانات بالقاهرة وتطوعت للإمساك بهما وأضافت أن حركتهما كثيرة وسريعة وبعد ساعات من عملية الرصد تم رصد عدة أماكن يتواجدان فيها بشكل كبير.

وتابعت: قمنا بوضع مخدر بالموز والخيار ووضعهما فى إحدى الفيلات التى يتوافدان عليها وبالفعل تناولا الموز والخيار وغادرا.

واستطرت: تواصلنا مع إحدى السيدات التى تشتكى من توافد النسناسين على حديقة فيلتها وقمنا بوضع كميات كبيرة من اللب السورى التى تفضلها النسانيس على إحدى النوافذ بالفيلا كما قمنا بوضع كميات كبيرة داخل إحدى غرف الفيلا وتركنا النافذة مفتوحة وبالفعل دخل أحد النسانيس وقامت صاحبة الفيلا بغلق النافذة وقامت بحبسها وتواصلت معنا وقام أحد المساعدين فى عملية الإمساك بها بإصطيادها ووضعه فى أحد الأقفاص.

وتابعت: وضعنا النسناسين لدى أحد هواة تربية الحيوانات لحين تحسن حالتهما.

فيما أكد الدكتور محمد الحديدى، طبيب بيطرى أن الحيوانات بحالة جيدة وأحدهما مصابة بكسر قديم فى يد الأنثى وجارٍ علاجها.

جدير بالذكر أن حالة من الذعر بين سكان مدينة دمياط الجديدة بسبب هروب نسانيس من إحدى المدارس الخاصة وقيامها بالتجول فى الشوارع وحدائق الفيلات والمنازل ما تسبب فى إتلافها.

 

 

37579441_1944260732300669_481106796090490880_n
 
 
37643967_1126349317540798_4020587725521420288_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هروب نسانيس من إحدى المدارس الخاصة يثير الذعر بين سكان دمياط الجديدة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

دمياط الجديدة هروب نسناس




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة