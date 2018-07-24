الإمساك بالنسانيس الهاربة من إحدى المدارس الخاصة بدمياط الجديدة

دمياط - عبده عبد البارى

تمكن فريق إنقاذ الحيوانات بقيادة سوزان غنيم من الإمساك بالنسانيس الهاربة من إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمياط الجديدة.

وروت سوزان غنيم، تفاصيل الإمساك بالنسناسين أحدهما ذكرًا والأخرى أنثى بعد رصدهما على مدار عدة أيام.

وأوضحت أنها متطوعة بإحدى فريق إنقاذ الحيوانات بالقاهرة وتطوعت للإمساك بهما وأضافت أن حركتهما كثيرة وسريعة وبعد ساعات من عملية الرصد تم رصد عدة أماكن يتواجدان فيها بشكل كبير.

وتابعت: قمنا بوضع مخدر بالموز والخيار ووضعهما فى إحدى الفيلات التى يتوافدان عليها وبالفعل تناولا الموز والخيار وغادرا.

واستطرت: تواصلنا مع إحدى السيدات التى تشتكى من توافد النسناسين على حديقة فيلتها وقمنا بوضع كميات كبيرة من اللب السورى التى تفضلها النسانيس على إحدى النوافذ بالفيلا كما قمنا بوضع كميات كبيرة داخل إحدى غرف الفيلا وتركنا النافذة مفتوحة وبالفعل دخل أحد النسانيس وقامت صاحبة الفيلا بغلق النافذة وقامت بحبسها وتواصلت معنا وقام أحد المساعدين فى عملية الإمساك بها بإصطيادها ووضعه فى أحد الأقفاص.

وتابعت: وضعنا النسناسين لدى أحد هواة تربية الحيوانات لحين تحسن حالتهما.

فيما أكد الدكتور محمد الحديدى، طبيب بيطرى أن الحيوانات بحالة جيدة وأحدهما مصابة بكسر قديم فى يد الأنثى وجارٍ علاجها.

جدير بالذكر أن حالة من الذعر بين سكان مدينة دمياط الجديدة بسبب هروب نسانيس من إحدى المدارس الخاصة وقيامها بالتجول فى الشوارع وحدائق الفيلات والمنازل ما تسبب فى إتلافها.