الأموال العامة تضبط تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 8 متهمين لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة بإجمالى 100 ألف دولار أمريكى وثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصري.

وأثمرت جهود مباحث الأموال عن ضبط 5 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وفى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 11 مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى وضبط 25 متهما لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب )،وضبط 9 متهمين لاتهامهم فى قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ -فساد المحليات).

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بإجمالى 700 ألف جنيه مصرى وضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ 5 ملايين 307 آلاف و400 جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق.

وتم حصر ممتلكات 5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ عشرون مليون جنيه.

وحصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ 33 مليون جنيه مصرى وضبط متهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية إتجار بالنقد.