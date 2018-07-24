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الأركان الأمريكية: لدينا 300 ألف جندى فى 177 دولة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:16 ص
الأركان الأمريكية: لدينا 300 ألف جندى فى 177 دولة الجيش الامريكى
كتب: أحمد علوى
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أعلن رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد خلال اجتماع مع محاربين قدامى فى ولاية ميسورى، أن أكثر من 300 ألف جندى أمريكى يتمركزون حاليا فى 177 دولة.

ونقلت قناة روسيا اليوم الروسية عن القائد العسكرى الأمريكى قوله: "يوجد اليوم أكثر من 300 ألف عسكرى أمريكى منتشرون فى 177 بلدا"، مشيرا إلى أن عسكريين أمريكيين يشاركون كذلك فى الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا، وآخرين يتمركزون فى كوريا الجنوبية وبولندا.

وأضاف: "أستطيع أن أقول بثقة تامة إن القوات المسلحة الأمريكية اليوم تستطيع أن تفى بجميع التزاماتها تجاه الحلفاء فى جميع أنحاء العالم، ويمكننى القول بثقة مطلقة إن القوات المسلحة الأمريكية لديها ميزات محددة أمام أى عدو محتمل".

ويوجد حاليا فى أوروبا فقط 60 ألف عسكرى أمريكى من مختلف القوات، يتمركزون فى 5 بلدان أوروبية هى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وألمانيا وإيطاليا.

كما تستخدم القوات الجوية الأمريكية 7 قواعد فى 6 دول، هى قبرص واليونان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى سفن البحرية الأمريكية المنتشرة فى المتوسط والخليج ومناطق بحرية أخرى.


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