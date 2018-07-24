اعتماد 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الإضافية لاستكمال رصف الطرق بمركز ديروط

أسيوط - محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تنفيذ الخطة المالية والاستثمارية الموضوعة طبقاً للجدول الزمنى المحدد بقرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الخطط الإضافية ومستحقات رد الشئ لأصله بكل مركز مشيراً إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية (الكهرباء ، الصرف الصحى ، المياه ، الغاز الطبيعى) وغيرها قبل البدء فى أعمال الرصف فى الشوارع والميادين المحددة حسب احتياجات كل مركز.

وقال العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم البدء فى تسوية وتمهيد طرق (ابوالهدر بقرية ديروط الشريف ، والشيخ عامر بقرية مسارة ، والرياض بقرية الكودية ، والعمدة وأبوبكر الصديق ببندر ديروط) فضلاً عن وضع تربة زلطية تمهيداً لبدء أعمال الرصف لافتاً إلى الانتهاء من تلك الأعمال خلال أسبوع تقريباً، مؤكدا استمرار أعمال الرصف وفقاً لخطة احتياجات المركز وفى المواعيد المحددة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية الإضافية ومستحقات قيمة رد الشىء لأصله بقيمة 7 ملايين جنيه.



اعمال الرصف بديروط (1)



اعمال الرصف بديروط (3)