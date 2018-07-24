اعتقال زوجة تونسى يشتبه بتخطيطه لاعتداء "بيولوجى" فى ألمانيا

أ ف ب

أعلن القضاء الالمانى، اليوم الثلاثاء، أن زوجة تونسى يشتبه بأنه أراد ارتكاب اعتداء بـ"قنبلة بيولوجية" فى ألمانيا قد أعتقلت أيضا بسبب دورها المفترض فى الإعداد للهجوم.

وأوقفت الثلاثاء هذه الألمانية (42 عاما)، تدعى ياسمين، كما اضاف بيان للنيابة العامة الاتحادية المختصة بشؤون الارهاب.

ويؤخذ عليها أنها ساعدت زوجها سيف الله وهو تونسى فى التاسعة والعشرين من العمر، وقد وصل إلى ألمانيا فى 2015، وأعتقلت فى منتصف يونيو فى الشقة الزوجية فى كولونيا.

ويشتبه فى أن زوجها الموقوف فى الوقت الراهن، أراد صنع "قنبلة بيولوجية" على أساس الريسين وهو سم من أصل نباتى عنيف جدا، أقوى 6 ألاف مرة من السيانور.

وكانت الشرطة عثرت فى شقة الزوجين على أكثر من 3000 حبة ريسين و84 ملجرام من الريسين و950 جراما من مسحوق الألعاب النارية وزجاجتين مليئتين بسائل قابل للاشتعال وأسلاك موصولة بلمبات و240 كرة معدنية.

وأعلنت النيابة أن ياسمين قد "ساعدت" زوجها على الذهاب إلى بولندا لشراء متفجرات. ووضعت أيضا تحت تصرفه حساباتها المصرفية حتى يطلب حبوب الريسين عبر الانترنت.