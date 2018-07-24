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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:59 ص
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استمرار حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:03 ص
استمرار حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من " فيصل. د " ممرض يحمل جنسية عربية يفيد قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإيقافه أثناء سيره بالشارع، وادعائهم أنهم من رجال الشرطة وأجبروه على استقلال السيارة صحبتهم واستيلائهم منه على مبالغ مالية قدرها 3000 جنيه، و400 دولار أمريكى، وساعة يد، وفروا هاربين. 
 
وأضافت التحقيقات، أن التحريات أثبتت ارتكاب 3 عاطلين الواقعة، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة والنقيب أحمد عادل من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 

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