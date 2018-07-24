استجابة لـ"اليوم السابع".. وزارة الصحة تتبنى علاج حالة الطفل زياد

كتب أحمد جودة

استجابت وزارة الصحة لحالة الطفل زياد، حيث نشر اليوم السابع خبرًا بعنوان «زياد يحتاج جراحة عاجلة.. والأم: ابنى هيروح ومفيش مكان من القاهرة لأسوان»، وذلك بقيام الدكتور أحمد محيى، رئيس قطاع الطب العلاجى والمشرف على الأمانة العامة بتبنى الحالة وتمً توجيهها إلى مستشفى أطفال مصر، وسيتم عرضها على مجموعة من الاستشاريين.

الطفل زياد

يذكر أن الطفل زياد جمال عبد الرحمن عمره 50 يومًا بكفر الديب مركز زفتى محافظة الغربية، وفور ولادته شك الأطباء بأن حالته غير طبيعية وحجزوه فى الحضانة، وأخبر الطبيب أن الطفل يعانى من ثقبين فى القلب وضيق فى الشريان الأورطى ومشاكل فى شريانين آخرين.