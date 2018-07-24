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ارتفاع الإصابات بلدغ الثعابين فى قرية شبرا بخوم بالمنوفية لـ12 حالة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:39 ص
ارتفاع الإصابات بلدغ الثعابين فى قرية شبرا بخوم بالمنوفية لـ12 حالة اسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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ارتفعت عدد حالات الإصابة بلدغ الثعابين بقرية شبر بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك عقب إصابة ربة منزل بلدغة ثعبان أثناء تواجدها بعشة تربية الدواجن أعلى سطح منزلها.

تلقى اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من  مستشفى قويسنا المركزى، باستقبالها " هـ .ص. س. " 27 عاما ربة منزل ومقيمة قرية شبرا بخوم - دائرة المركز مصابة (  لدغ ثعبان ) وتم حجزها بالمستشفي " قسم الباطنة ".

بالانتقال والفحص وسؤالها، قررت أنها حال تواجدها بعشة تربية الدواجن أعلى سطح المنزل، فوجئت بلدغ ثعبان بإصبع اليد اليمنى، تم التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمواصلة إجراءات المكافحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7210  إداري مركز قويسنا  لسنة 2018 م .  

 

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