إصابة 5 معلمات فى حادث تصادم أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بأسيوط

أسيوط ـ هيثم البدري

أصيبت 5 معلمات بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة بسيارة نقل بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص لإحدى المدارس الخاصة وسيارة نقل بالقرب من قرية الفيما التابعة لمركز الفتح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث ، وتبين وقوع الحادث بين أتوبيس رقم 975 تابع لمدرسة الطلائع للغات وسيارة نقل رقم 5287 ي ب ج بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية الفيما التابعة لمركز الفتح؛ ما أسفر عن إصابة 5 معلمات بإصابات مختلفة، وقد تم نقلهن إلى مستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.