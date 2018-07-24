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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:56 م
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إصابة 5 معلمات فى حادث تصادم أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بأسيوط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:04 م
إصابة 5 معلمات فى حادث تصادم أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بأسيوط حادث - ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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أصيبت 5 معلمات بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة بسيارة نقل بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص لإحدى المدارس الخاصة وسيارة نقل بالقرب من قرية الفيما التابعة لمركز الفتح.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث ، وتبين وقوع الحادث بين أتوبيس رقم" 975 "تابع لإحدى المدارس الخاصة وسيارة نقل رقم" 5287 ي ب ج " بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية الفيما التابعة لمركز الفتح ؛ ما أسفر عن إصابة 5 معلمات بإصابات مختلفة ، وقد تم نقلهن إلى مستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة ، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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