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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:54 ص
خالد صلاح
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إزالة 14 حالة تعد بمركزين بالمنيا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:56 ص
إزالة 14 حالة تعد بمركزين بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية
فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركزى مغاغة ومطاي بالمنيا ، 14حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة تابعة للري والطرق وصرف مغطى، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية منها 9 حالات تعدى بمركز مغاغة و5 حالات تعدى بمطاى.

تأتى هذه الحملات استكمالاً للموجة العاشرة من موجات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

وكان محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ، قد تابع أعمال الموجة العاشرة للإزالات بالمراكز ، ووجه بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة.

 

 


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