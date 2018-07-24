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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:46 م
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أهالى "كفر عزب غنيم" بالقليوبية يطالبون بإنهاء محطة الصرف الصحى بالقرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:35 م
أهالى "كفر عزب غنيم" بالقليوبية يطالبون بإنهاء محطة الصرف الصحى بالقرية بلاعات الصرف بدون أغطية
القليوبية إبراهيم سالم
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ناشد أهالى كفر عزب غنيم، اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنطقة، مشيرين إلى عدم معرفة أسباب تأخر تسليم الصرف الصحى الملحق على محطة الصرف الصحى بعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو حتى الآن.

وأكد الأهالى، أنهم تلقوا العديد من الوعود من المسئولين بانتهاء المشروع فى 30/6/2018، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ورجح الأهالى التأخير فى إنهاء المشروع إلى عدم دفع الاعتماد المالى للشركة المنفذة للمشروع، التى قامت بوقف الأعمال لأكثر من أربعة أشهر، وحتى الآن.

وأشار الأهالى إلى أن عدم استكمال المشروع، يعرض المارة للخطر بسبب البلاعات المكشوفة، وعدم انتهاء مقايسة محولات الكهرباء الخاصة بالمحطة حتى اليوم.

وقال الأهالى فى شكواهم، "الرشح أكل حوائظ المنازل، مما يعرض أروح المواطنين بالقرية لخطر الموت وسقوط المنازل على أهالى كفر عزب غنيم وعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو مركز كفر شكر القليوبية الملحق على محطة الصرف الصحى بعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو حتى الآن".

وأوضح الأهالى، أن المشروع قارب على الانتهاء وانتهت الأعمال فيه بنسبة 90%، ولم يتم تسليمه حتى الآن، مطالبين بالإسراع فى إنهاء المشروع حتى يستفيد المواطنون بهذه الخدمة الحيوية وإنقاذا لأرواحهم وممتلكاتهم.

 


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