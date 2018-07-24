أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 7 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-7-2018.



إيقاف تداول 4 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بلتون المالية القابضة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بنك قطر الوطنى الأهلى.



البورصة تربح 8.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 179 مليون ورقة مالية بقيمة 759 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.62% والعرب على 12.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.24%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 86.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 60.9 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 15480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2624 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 15402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 8.17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 54.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.21%

- مجموعة بورتو القابضة ىبسعر إغلاق 0.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.17%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 28.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.14%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 12.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 9.46 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%

- آسيك للتعدين - اسكوم بسعر إغلاق 9.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 3.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%