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الإثنين، 23 يوليه 2018 06:20 م
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500 طالب وطالبة استقبلهم مكتب تنسيق قناة السويس فى أول أيام المرحلة الثانية

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:01 م
500 طالب وطالبة استقبلهم مكتب تنسيق قناة السويس فى أول أيام المرحلة الثانية جانب من أعمال مكتب تنسيق القناه
الإسماعيلية – جمال حراجى
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استقبل مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فى أول أيام المرحلة الثانية 500 طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة وشعبيتها، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال التنسيق مستمرة من الإثنين وحتى مساء الجمعة المقبل، وأن الجامعة استعدت تماما لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تم توفير 150 جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت لتسجيل رغبات الطلاب.
 
وأشارالدكتور راشد رحمى، إلى أن الكليات المتبقية بالمرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية لعام 2018، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمى بـ320 درجة فأكثر 78.058%، الأدبي 285 درجة فأكثر 69.51% لأقل من 328 درجة، والأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الثانية: (طب بيطري - تمريض)، والأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية: (كليات هندسة - حاسبات ومعلومات - التخطيط العمراني - فنون جميلة - عمارة) وذلك للذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة، وأماكن شاغرة لطلاب الشعبتين علمي علوم ورياضة (علوم - فنون تطبيقية) وكذلك أماكن بالكليات الأدبية (اقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام - ألسن - آثار - باقي الكليات النظرية)،وأماكن شاغرة لطلاب الأدبي بالمرحلة الثانية: (تربية - آداب - حقوق - سياحة وفنادق - باقي الكليات).
 
 
 

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