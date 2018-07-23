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الإثنين، 23 يوليه 2018 04:38 م
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200 دار نشر فى الدورة 30 لمعرض مكتبة الأسد الدولى للكتاب بدمشق

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:36 م
200 دار نشر فى الدورة 30 لمعرض مكتبة الأسد الدولى للكتاب بدمشق أرشيفية
رويترز
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تحت شعار (مجتمع يقرأ.. مجتمع يبنى)، تنطلق الأسبوع المقبل الدورة الثلاثون من معرض مكتبة الأسد الدولى للكتاب بمشاركة نحو 200 دار نشر.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن إياد مرشد، مدير مكتبة الأسد الوطنية، قوله "يناهز عدد دور النشر المشاركة، السورية والعربية، 200 دار نشر سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة.. أى أن مشاركات هذه السنة هى أوسع وأكبر".

يقام المعرض فى الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس. ومن بين الدول المشاركة لبنان والمغرب وإيران والعراق وروسيا والدنمرك. ويشمل برنامج المعرض ندوات ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية إضافة إلى 55 حفل توقيع كتاب لدور نشر سورية وعربية.

 


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