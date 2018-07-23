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وزير داخلية إيطاليا يتعهد بخفض المبالغ المخصصة لطالبى اللجوء

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:06 م
وزير داخلية إيطاليا يتعهد بخفض المبالغ المخصصة لطالبى اللجوء ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى
أ ش أ
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تعهد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى اليوم بخفض المبالغ المخصصة للإنفاق على طالب اللجوء الواحد من 35 يورو إلى 25 يورو فقط .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الداخلية الإيطالية أصدرت بالفعل تعليمات بتوفير نوعين فقط من الخدمات لطالبى اللجوء، الاولى تشمل جميع اللاجئين دون استثناء والثانية تشمل اللاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة مثل القصر الذين وصلوا الى ايطاليا بدون ذويهم .

وتابع وزير الداخلية الإيطالى - ذو الاتجاهات المتشددة فى الحكومة الجديدة، التى تنتهج سياسة مناهضة للاجئين - يقول "إن خفض المبالغ المخصصة للاجئين من شأنه أن يجعل إيطاليا فى ذات المستوى مع غيرها من الدول الأوربية الأخرى".

 

 


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