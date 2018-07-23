وزير خارجية الإمارات يلتقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية

(أ ش أ)

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي، أمس الأحد، فى أبوظبي، مع مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مجالات العمل الإنسانى المشترك وآليات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على الصعيد الإغاثى والإنسانى والاستجابة لحالات الطوارئ فى مختلف المناطق ومنها اليمن.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل الإنسانى ودعم الجهود الأممية للاستجابة لحالات الطوارئ وإغاثة المحتاجين والمعوزين فى اليمن وكافة أنحاء العالم.

من جانبه، قال مارك لوكوك إن دولة الإمارات أصبحت وبجدارة رائدة العمل الإنسانى فى العالم ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية وتحرص على دعم الجهود الأممية فى هذا الصدد.