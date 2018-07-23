وزير الخارجية الإيرانى ردا على تصريحات ترامب: "كن حذرا"

أ ف ب

رد وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف الإثنين على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر وكتب بالبنط العريض "كن حذرا".

واثر تهديدات ترامب للقادة الايرانيين الاحد، كتب ظريف يقول: "لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط امبراطوريات، بما فيها امبراطوريتنا التى استمرت اكثر من بعض البلدان. كن حذرا!".

ووجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الإيرانى، حسن روحانى، من خلال تغريدة على موقع تويتر، قائلًا: "إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ.

وقال "ترامب" لـ "روحانى" فى التغريدة اليوم الإثنين: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا"!