وزير الخارجية الأمريكى: لا نخشى استهداف النظام الإيرانى فى أعلى مستوياته

كتب عبد الوهاب الجندى - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو اليوم الإثنين، إن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن طهران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة.

وأضاف الوزير الأمريكى فى مؤتمر للجالية الإيرانية بولاية كاليفورنيا، أن النظام الإيرانى قضى أربعة عقود فى بسط سيطرته فى المنطقة على حساب اقتصاده، مؤكدًا أن "واشنطن لا تخشى استهداف النظام الإيرانى فى أعلى مستوياته".

وتابع مايك بومبيو: "تعمل الإدارة الأمريكية جاهدة على استعادة أسراها من إيران، مضيفًا: "الرئيس الإيرانى روحانى ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولى لنظام الملالى الخداع"

وشدد قائلا: "يجب أن يدفع قادة إيران ثمن أعمالهم وندعو الحلفاء فى أوروبا والشرق الأوسط لدعمنا".

ووجه رسالة للشعب الإيرانى باللغة الفارسية على تويتر قائلا: "الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم وأمريكا ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة"

وعن أسعار النفط وتصديره، قال: "سنعمل مع مستوردي النفط الإيراني لتخفيض وارداتها إلى أدنى حد بحلول نوفمبر".