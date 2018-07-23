video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هروب السكان بعد اندلاع حرائق فى الغابات بالقرب من أثينا

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:52 م
هروب السكان بعد اندلاع حرائق فى الغابات بالقرب من أثينا حرائق الغابات - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أدت الحرائق المشتعلة فى غابات الصنوبر بالمنطقة الجبلية غرب العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الإثنين، إلى فرار سكان المنطقة من منازلهم بعد أن غطى الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق سماء المنطقة.

وأوضحت إدارة الحرائق - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن خمس طائرات لإسقاط المياه ومروحيتين كانت تكافح لإطفاء الحريق فى جبال جيرانيا بالقرب من مستوطنة كينيتا الساحلية بين أثينا وكورينث، بالإضافة إلى 30 سيارة إطفاء و70 رجل إطفاء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فى اليونان إلى 40 درجة سيليزيوس (104 فهرنهايت)، وحذرت السلطات اليونانية من زيادة خطر حرائق الغابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عواصف تضرب شمال اليونان وموجة حر فى بقية البلاد

أثينا

اليونان

اخبار اليونان

اخبار العالم

اليونان اليوم

حرائق اليوم




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة