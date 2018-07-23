هروب السكان بعد اندلاع حرائق فى الغابات بالقرب من أثينا

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أدت الحرائق المشتعلة فى غابات الصنوبر بالمنطقة الجبلية غرب العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الإثنين، إلى فرار سكان المنطقة من منازلهم بعد أن غطى الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق سماء المنطقة.

وأوضحت إدارة الحرائق - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن خمس طائرات لإسقاط المياه ومروحيتين كانت تكافح لإطفاء الحريق فى جبال جيرانيا بالقرب من مستوطنة كينيتا الساحلية بين أثينا وكورينث، بالإضافة إلى 30 سيارة إطفاء و70 رجل إطفاء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فى اليونان إلى 40 درجة سيليزيوس (104 فهرنهايت)، وحذرت السلطات اليونانية من زيادة خطر حرائق الغابات.