هدى جمال عبد الناصر: الرئيس السيسى يبنى البلد وهذا سبب الهجوم على مصر

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهودا جبارة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية فى الداخل المصرى، من أجل جذب الدول العربية والإفريقية والآسيوية لتعود مصر إلى ما كانت عليه فى السابق، وتابعت: "الرئيس السيسى يبنى على تاريخ الماضى وهذا ليس عيباً"، مشددة على أن ذلك هو سبب الهجوم الشديد على مصر والرئيس الآن.

وأضافت ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسى تعمه سعادة عندما يكون فى أى بلد إفريقى، ويذكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتابعت: "مصر ضحت ودفعت ثمن لهذه الوحدة مع الدول الإفريقية من خلال دعم حركات التحرر".

وأكدت هدى جمال عبد الناصر، أن بعض الفارين الهاربين من العدالة المصرية من اتباع جماعة الإخوان الإرهابية يشنون حملة من الشائعات المغرضة التى تعمل على زعزعة أمن واستقرار مصر، مضيفة: "الإخوان يهاجمون أى إنجاز يتم على الأرض المصرية، وهم فى حضن الأمريكان والغرب الآن".

ولفتت إلى أن الزعيم الراحل كان يؤكد دائماً أن الاحتلال البريطانى هو العدو الأول للمنطقة العربية وشعوبها، وتابعت: "العدو الأكبر للعرب ومصر الآن هو إسرائيل.. والغرب نجح فى القضاء على القومية العربية وتفتيت الدول العربية وتفكيكها، والرئيس السيسى يبنى الوحدة الوطنية المصرية لجذب الدول العربية والأفريقية والآسيوية كما كنا فى السابق".