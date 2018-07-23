"مياه الأقصر" تواصل التدريب العملى لكليات علوم وتربية بمحطة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تدريبها لشباب الجامعات، وذلك ضمن برتوكول التعاون وتعزيز اواصل المشاركة بين الشركة وبين مختلف الجامعات المصرية بضرورة ارتباط التعليم الجامعى بالواقع العملى وتطويعه لخدمة أهداف التنمية المحلية والإقليمية والمساهمة فى إيجاد حلول علمية جادة وبناءه لما يواجه قطاع الإنتاج والخدمات من مشكلات تقف حائلا أمام تحقيق أهدافها وتطويرها.

يأتى تدريب الطلبة ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب بالشركة بتنظيم تدريبات طلبة الجامعات بمختلف الأقسام، وذلك لرفع كفاءتهم وتنمية مهارتهم العلمية والعملية فى مجال دراستهم، حيث تم التدريب لطلبة كلية العلوم والتربية عام أحياء بجامعة جنوب الوادى بمعمل محطة مياه أرمنت، تحت إشراف نخبة من الكيميائيين بمعمل إدارة أرمنت، وتم التعريف على مراحل الإنتاج للمحطة والتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية الخاصة بجودة مياه الشرب.