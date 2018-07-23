موجز أخبار6.. انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات وإخلاء السكان

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات وإخلاء السكان.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات وإخلاء السكان

وقع انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات، حيث انتقلت بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط لمعاينة سقوط أجزاء من عقار ب 38 شارع المزدلفة من شارع محسن غربال.

الجمباز يحصد فضية وبرونزية بمنافسات الزوجى بدورة الألعاب الأفريقية

توجت ملك حمزة وخديجة محمد، لاعبتا منتخب جمباز الترامبولين، بالميدالية الفضية بمنافسات الزوجى آنسات بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالجزائر.

شاهد.. أحد المفرج عنهم يركع ويقبل قدم أمه عقب خروجه من سجن طرة

تدافع المفرج عنهم بالعفو الرئاسى احتفالا بثورة يوليو 1952، من قطاع سجن طرة، إلى أحضان ذويهم وأبنائهم وسط أجواء من الزغاريط والهتاف والدموع والفرح فى آن واحد.

كل ما تريد معرفته عن التقديم للجامعات الخاصة × 13 معلومة

يقدم "اليوم السابع"، أهم الإجراءات والخطوات لتقديم طلاب الثانوية العامة فى الجامعات الخاصة المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوب استيفائها للتقديم بهذه الجامعات.

فيديو.. بالسجود والزغاريد المفرج عنهم بعفو رئاسى يودعون سجون طرة

رصدت عدسات "اليوم السابع" الآن خروج المفرج عنهم بالعفو الرئاسى احتفالا بثورة يوليو 1952، حيث انطلقت الزغاريط وهتف ذويهم: "الله أكبر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي".

مصطفى عسل يتوج ببطولة العالم للشباب للاسكواش

توج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب فى الهند، بعد فوزه فى المباراة النهائية على زميله مروان طارق بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج ( 11-7 , 13-11 , 11-4 ) .

29.6 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بالعام المالى 2017-2018

9.9 مليار إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المحصلة خلال ٢٠١٨/٢٠١٧.

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 20 ألف طالب وطالبة.

سقوط موظف بكهرباء سوهاج استولى على 2 مليون و750 ألف جنيه من 8 أشخاص

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط فنى هندسة بكهرباء المراغة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بالكهرباء، وكذلك الإستيلاء على 2 مليون جنيه من 4 أشخاص آخرين، بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية 10%.

عضو "لجنة الفيروسات": خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين مريض فيروس C خلال 3 سنوات

كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه تم علاج 2 مليون مريض حتى الآن، وتم وضع خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين شخص قبل مرور 3 سنوات.

تقارير: مودريتش مطلوب فى الصين براتب 40 مليون يورو سنوياً

تلقى الكرواتى لوكا مودريتش ، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسبانى، عرضاً خرافياً من أحد الأندية الصينية للانتقال إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعرف على سر أغنية «campnito» التى غناها عمر الشريف بالإسبانية

لم يكن النجم عمر الشريف موهوبا فقط كممثل وصل للعالمية، لكنه كان يتمتع بصوت جذاب ويؤدي الأغاني بإحساس كبير، وأغنية «campnito» التي غناها لورانس العرب تثبت موهبته كمؤدي ومغني.

روان العربى تفوز ببطولة العالم للاسكواش للشابات

فازت روان العربى ببطولة العالم للاسكواش للشابات، بعد فوزها على زميلتها هانيا الحمامى فى المباراة النهائية بنتيجة 3/1 فى البطولة التى أقيمت بالهند.

المتحدث باسم الرئاسة: السيسى يفتتح غدا مشروعات قومية كبرى بقطاع الكهرباء

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يفتتح غدًا الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

خاص العديد من الفنانين تحدى كيكى، حيث الغناء والرقص بجانب باب السيارة خلال سيرها على أنغام أغنية النجم العالمى دريك in my feelings، ومن أوائل نجوم كرة القدم فى هذا التحدى كان حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضرى.

زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب سقوط سيارة ملاكى وإصابة قائدها

سقطت سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة بدوى بسبب السرعة الزائدة أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مدينة نصر إلى رمسيس ونتج عنها إصابة السائق، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

هوس تحدى كيكى ينتقل للفضاء فى كاريكاتير " اليوم السابع"

سلط كاريكاتير " اليوم السابع" الضوء على الهوس الذى يسود العالم اليوم وقامت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود على برسم صورة لطائرة يدور فيها بين شخص وزوجته حيث يقول لها " ما تقلقيش يا حياتى انا قايل للسواق يهدى عشان تنزلى ترقصى كيكى دلوقتى "

إهمال الأحياء "الأزبكية نموذجا".. الإعلانات المخالفة تكسو العقارات التاريخية.. الباعة الجائلين يحاصرون ميدان رمسيس.. وشارع "كلوت بك" مثال للفوضى.. وحرائق الفجالة مرشحة للزيادة بسبب مواد شديدة الاشتعال بالمخازن

رغم خطط محافظة القاهرة للحفاظ على "القاهرة الخديوية" إلا أن الإهمال والتقصير فى العمل يحول كل جميل إلى قبيح، ويجعل من الأماكن التاريخية، والمناطق العامرة، خرابات لا تليق بمكانة وتاريخ القاهرة العريق.

صور وفيديو.. فيها حاجة حلوة.. بعد اختيار "فوربس" الأمريكية لمصر من أفضل الوجهات السياحية فى العالم.. تعرف على خريطة أجمل المناطق بالبلاد.. خبراء القطاع: معدلات التدفق السياحى تضاعفت خلال عام 2018

"فيها حاجة حلوة" هو السر الذى تحتفظ به مصر على مر العصور، رغم ما يمر عليها من أزمات اقتصادية وسياسية، إلا أنها تستطيع أن تتعافى بسرعة وتجذب إليها ملايين السائحين سنوياً بفضل حضارتها التاريخية ومواقعها الأثرية والسياحية الخلابة التى لا يوجد مثلها فى جميع انحاء العالم.