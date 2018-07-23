موجز أخبار الساعة 10.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والقاهرة 40 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة غدا، لتصل إلى 40 درجة، والإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة، وبدء العمل بالأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..





كشفت صفحة المؤتمر الوطنى للشباب، أن المؤتمر الذى سيقام لأول مرة بجامعة القاهرة، يوم 28 و29 يوليو، يحضره نحو 3000 طالب وطالبة فى لقاء مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن شباب مصر هم أملها نحو المستقبل.

تشهد مختلف محافظات الجمهورية ابتداء من اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، يستمر حتى غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ذروة الموجة الحارة.





تسبب غياب الرقابة بحى الأزبكية، فى محافظة القاهرة، فى انتشار ظاهرة الإشغالات بجميع شوارع الحى التاريخية، بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى كثرة المحال المخالفة، والتى تزاول أنشطة تم حظر اصدار التراخيص لها منذ 20 عام تقريبا، مثل المقاهى والورش والمخازن التى حولت عقارات الحى التاريخية إلى قنبلة موقوتة.

أرسل ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "لاماب".





من قرأ ثورة 23 يوليو بعمق، وتأمل كيف خطط الضباط الأحرار لهذا اليوم المشهود، والدور الذى قام به التنظيم من أجل إنجاح هذه الحركة المباركة، لابد أن يعرف الدور الكبير والحقيقى الذى لعبه الضابط يوسف صديق من أجل نجاح الثورة، قبل أن يتنبه رجال الملك لحركة الضباط ويقضون عليها.

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا ستكون يوم الأحد 12 أغسطس المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس.





أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة تفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من 6/8/2018 ولمدة شهر ، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.





أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حصول الأطفال من سن يوم إلى عام ونصف على طعم شلل الأطفال الفموى من مراكز التطعيمات التابعة للوزارة بشكل دورى.

"سجون بلا غارمين وغارمات" مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من نتائجها خروج عدد كبير من السجناء الغارمين وصل لـ683 سجينا وسجينة.





قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يفتتح غدًا الثلاثاء عدد من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه تم علاج 2 مليون مريض حتى الآن، وتم وضع خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين شخص قبل مرور 3 سنوات.





قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بدأت فى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، موضحًا أن النتيجة بعد مراجعتها يدويا من قبل الكنترولات كانت متطابقة تماما مع التصحيح الإلكترونى ولا توجد أى مشكلات فى عملية التصحيح أو رصد الدرجات.

بحلول الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو 1952، والتى قادها الضباط الأحرار ونجحت فى الإطاحة بالحكم الملكى، وصف عدد من السياسيون والمثقفون الثورة بأنها كانت علامة فارقة فى التاريخ المصرى والعربى، وكانت نموذجاً للكرامة الوطنية والتحرر.





هذه هي المرة الثانية التي أناشد فيها المشير محمد حسين طنطاوي، وأكتب له مقالاً أطلب فيه صراحة أن يتكلم للشعب وللتاريخ، وأعتبر هذا حقًا لنا وواجبًا عليه، أما حقه هو وواجبه علينا هو أن نشرح (من وجهة نظرنا ووفقًا لما لدينا من معلومات محدودة) للأجيال المقبلة كيف وجد هذا الرجل في أيام قليلة بلدًا في حجم مصر في خطر داهم يأتي وللأسف جزء من هذا الخطر من أبنائها، وهذه هي لحظة ضعف أي قائد فأصعب شىء على القادة العسكريين هى مواجهة شعوبهم، فهم قادرون على سحق أعدائهم أما مع شعوبهم فهم لا يملكون إلا حمايتهم حتى وإن غضبوا أو ثاروا أو حتى اختلط عليهم الأمر.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط فنى هندسة بكهرباء المراغة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بالكهرباء، وكذلك الإستيلاء على 2 مليون جنيه من 4 أشخاص آخرين، بزعم توظيفها فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية 10%.





يقدم "اليوم السابع"، أهم الإجراءات والخطوات لتقديم طلاب الثانوية العامة فى الجامعات الخاصة المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوب استيفائها للتقديم بهذه الجامعات.

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.





تحتفل مصر بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو، التى حققت نقلة تاريخية فى مصر، وهى الذكرى التى لا تغيب دائما عن أعين المصريين، وتربط هذه الذكرى المجيدة المصريين بالراحل الزعيم جمال عبد الناصر، والتى حرص العديد من المواطنين والشخصيات العامة والحزبية على زيارة ضريح الزعيم، وفى تلك الذكرى ينشر "اليوم السابع" صور جمعت الراحل الزعيم مع زعماء ورؤساء العالم.

"فيها حاجة حلوة" هو السر الذى تحتفظ به مصر على مر العصور، رغم ما يمر عليها من أزمات اقتصادية وسياسية، إلا أنها تستطيع أن تتعافى بسرعة وتجذب إليها ملايين السائحين سنوياً بفضل حضارتها التاريخية ومواقعها الأثرية والسياحية الخلابة التى لا يوجد مثلها فى جميع انحاء العالم.





تسببت أعمال الحفر التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، أسفل الجزء الغربى من المسجد الأقصى فى سقوط حجر من حائط البراق.

تواصل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بالجزائر التربع على العرش فى ترتيب الميداليات منفردة.





دخل كيكى سانشيز فلوريس، المدير الفنى السابق لإسبانيول الإسبانى، دائرة المرشحين لتولى تدريب منتخب مصر خلفاً للأرجنتينى هيكتور كوبر، الذى انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم 2018 بروسيا.

توجت ملك حمزة وخديجة محمد، لاعبتا منتخب جمباز الترامبولين، بالميدالية الفضية بمنافسات الزوجى آنسات بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالجزائر.





كشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن التشكيل المثالى لأبرز النجوم المتألقين فى النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم التى أقيمت مؤخرا فى روسيا، ونجح المنتخب الفرنسى فى التتويج بلقبها للمرة الثانية فى تاريخه.

توج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب فى الهند، بعد فوزه فى المباراة النهائية على زميله مروان طارق بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج ( 11-7 , 13-11 , 11-4 ) .

تلقى الكرواتى لوكا مودريتش ، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسبانى، عرضاً خرافياً من أحد الأندية الصينية للانتقال إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.