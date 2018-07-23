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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:33 م
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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:09 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل وزير التموين
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التموين بدء الأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من 6/8/2018 ولمدة شهر ، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
 

 
 
 
كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 10 آلاف طالب وطالبة.
 

 
 
 
رفض المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، استقبال حمدين صباحى المرشح الرئاسي الأسبق بضريح الزعيم الراحل في ذكرى ثورة 23يوليو.
 

 
 
 
الحديث عن الزئبق الأحمر لا ينتهى، لكنه عاد بقوة خلال الأيام الماضية، بعدما تم فتح تابوت الإسكندرية، وتبين وجود مادة سائلة حمراء، اعتقد البعض بمجرد ظهورها إنها مادة الزئبق الأحمر الشهيرة، لكنَّ مسئولي الآثار نفوا ذلك بعدما تم استخراج التابوت، وأوضحوا أنها مجرد مياه صرف صحى، تسربت إلى داخل التابوت.
 

 
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .
 

 
 
 
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
 

 
 
 
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
 

 
 
 
قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من 6/8/2018 ولمدة شهر ، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
 

 
 

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