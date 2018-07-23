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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:54 م
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مقتل تباع أثناء قيامه بفض مشاجرة فى الدقهلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:37 م
مقتل تباع أثناء قيامه بفض مشاجرة فى الدقهلية جثة - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى تباع مصرعه طعنا، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق وزوج شقيقته، بسبب خلافات مصاهرة بناحية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزى بوصول "عمرو ع" 20 سنة تباع، مصابا بجرح نافذ بمنتصف البطن وتوفى عقب وصوله إدعاء تعدى من آخرين.
 
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وبسؤال والده 56 سنة اتهم "السيد م" 22 سنة سائق، بالتعدى على ابنه بالضرب بسلاح أبيض "سكين " بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته حال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج شقيقة المتهم، لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها على ذمة تصرفات النيابة العامة.
 
 
 

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