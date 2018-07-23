مصرع موظف سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب ستائر بمسكنه فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي موظف بالمعاش بقرية طاروط بمحافظة الشرقية، مصرعه، أثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله، وبالعرض علي نيابة مركز الزقازيق، صرحت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " أ ج م " 30 سنة عامل ومقيم قرية طاروط، بوفاة شقيقه " ط ج م إ" 50 سنة موظف بالمعاش أثر سقوطه من علو، أثناء قيامه بتركيب ستائر بشرفة منزله بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضا جثة هامدة، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.

فيما استقبل مستشفي فاقوس" م م ع" 14 سنة طالب، مصابا بجرح نافذ بالظهر، واتهمت أسرته " م ع " 18 سنة عامل بالتعدي عليه بسبب مشادة كلامية بينهما وتم ضبط المتهم.

وفى سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق، بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، بسبب ماس كهربائى.