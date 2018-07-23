video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع موظف سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب ستائر بمسكنه فى الشرقية

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:37 ص
مصرع موظف سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب ستائر بمسكنه فى الشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

لقي موظف بالمعاش بقرية طاروط بمحافظة الشرقية، مصرعه، أثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله، وبالعرض علي نيابة  مركز الزقازيق، صرحت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " أ ج م " 30 سنة عامل ومقيم قرية طاروط، بوفاة شقيقه " ط ج م إ" 50 سنة موظف بالمعاش أثر سقوطه  من علو، أثناء قيامه بتركيب ستائر بشرفة منزله بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضا جثة هامدة، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.

فيما استقبل مستشفي فاقوس"  م م ع" 14 سنة طالب،  مصابا بجرح نافذ بالظهر، واتهمت أسرته "  م ع " 18 سنة عامل بالتعدي عليه بسبب مشادة كلامية بينهما وتم ضبط المتهم.

وفى سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق، بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، بسبب ماس كهربائى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قسم اول الزقازيق

تدبيس المعدة

قسم النظام

اهمال طبي




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

شاهد.. درة تدخل تحدى رقصة kiki

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة