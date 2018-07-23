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مصرع فتاة تناولت سم فئران عن طريق الخطأ فى المنوفية

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:02 ص
مصرع فتاة تناولت سم فئران عن طريق الخطأ فى المنوفية سم - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقيت فتاة بأحد قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها "ر .ج . ع" 16 عاما طالبة مصابة بحالة تسمم، إدعاء تناول سم فئران حالتها العامة غير مستقرة وتوفيت عقب وصولها، وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والد المتوفاة 45 عاما عامل قرر أنه عقب قيام ابنته بوضع سم فئران بأنحاء المنزل تناولت طعام بدون غسل يدها وشعرت بآلام وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها ونفى الشبهة الجنائية شيخ الناحية "ع .ش . إ" 64 عاما قرر بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفاة.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8592 إدارى مركز أشمون لسنة 2018 .


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