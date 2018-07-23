مصدر: ترحيل منتج لمحكمة القاهرة لإجراء المعارضة على أحكام صادرة ضده

كتب كريم صبحى

قالت مصادر أمنية، إنه من المقرر ترحيل المنتج السينمائى إسحق.إ والذى ألقى القبض عليه صباح أمس الأحد، بمدينة الشروق، على خليفة صدور أحكام قضائية ضده، متعلقة بقضايا شيكات بدون رصيد، إلى محكمة القاهرة الجديدة؛ لإجراء معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

البداية كانت عندما استوقف رجال المباحث المتهم "إسحق . إ" منتج سينمائى بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة، وبالكشف عليه تبين صدور 90 حكما ضده تمثلت فى شيكات بدون رصيد ومبانى ، تم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة الشروق.