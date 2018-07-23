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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:55 م
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مسلحون يقتلون شرطيين فى العاصمة الأفغانية

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:41 م
مسلحون يقتلون شرطيين فى العاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئول أمنى أفغانى اليوم الاثنين، أن شرطيين لقيا مصرعهما فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى العاصمة الأفغانية كابول .

ونقلت وكالة أنباء خاما برس، عن المسئول قوله "وقع الحادث فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بالقرب من منطقة الشرطة السابعة فى المدينة، وأطلق مسلحون مجهولون النار على شرطيين أثناء قيامهما بدوريات فى المنطقة، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة " .

وأضاف المصدر أن رجلى الشرطة فقدا حياتهما بعد فترة وجيزة من نقلهما إلى المستشفى، إلا أنه لم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم .

يأتى هذا فى الوقت الذى يحاول فيه المسلحون المناهضون للحكومة زيادة الهجمات فى المدن الرئيسية والمحافظات فى البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

و كان انتحارى قد فجر نفسه قرب مطار حامد كرزاى الدولى فى وقت متأخر أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل، وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 23 شخصًا على الأقل بينما أصيب العشرات بجروح.

ووفقاً للتقارير، فإن الموالين لتنظيم داعش الإرهابى أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

 


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