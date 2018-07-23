مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 79 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 69 حكما وقرارا قضائيا خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز المختلفة.

وأوضح مدير أمن سوهاج، لـ"اليوم السابع" أن القوات تمكنت من تأمين تنفيذ "13" حالة تعد علي أملاك الدولة بمركز المراغة، وتأمين مكتب المساحة أثناء إجراء فصل "حد" بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3169 إداري المركز لسنة 2018.

وبمركز شرطة دار السلام، تم تأمين تنفيذ "18" حالة تعد على منافع الرى والصرف، وتم تأمين مكتب المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3294 إداري المركز لسنة 2018، وبقسم شرطة ثان سوهاج، تم تأمين تنفيذ إزالة "12" حالة مباني بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3484 إداري القسم لسنة 2018

واستكملت القوات أعمالها التأمينية بمركز شرطة طما، حيث تم تأمين تنفيذ "6" حالات تعد علي أملاك الدولة، وبمركز شرطة طهطا، تم تأمين تنفيذ "3" حالات تعد علي منافع الري، وبقسم شرطة جرجا، تم تأمين تنفيذ إزالة "10" حالات مباني بدون ترخيص.

وأشار مدير أمن سوهاج أن القوات أنهت أعمالها بمركز شرطة أخميم، حيث تم تأمين تنفيذ حالتى تعد علي منافع الري، وتنفيذ قرارين صادرين من الوحدة المحلية، وبمركز شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ "5" حالات تعد علي أملاك الدولة، وبمركز شرطة ساقلتة، تم تأمين تنفيذ "6" حالات تعد علي الأراضي الزراعية.

كما أضاف مدير أمن سوهاج أن عمليات التأمين تأتى فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقاً والمحافظة.