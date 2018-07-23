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محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 80 قرار إزالة بقرى المحافظة

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:03 م
محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 80 قرار إزالة بقرى المحافظة حملة إزالة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالقرى والمدن بالتعاون مع اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ وبمشاركة قوات الأمن، تمكنت من تنفيذ 80 قرار إزالة بقرى عدد من المراكز بالمحافظة منها كفر الشيخ وبلطيم.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحملة تمكنت من إزالة 23 قفص سمكي بنهر النيل بفوه، بالإضافة إلى إزالة عدد من تحاويط النسيلة، مؤكداً أن الحملة مستمرة لاسترداد أملاك الدولة والحد من التعدى عليها.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على رؤساء المدن والوحدات القروية بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية في مهدها وأن بقاء كل منهم في منصبه مرهون بمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
 

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تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرى كفر الشيخ

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