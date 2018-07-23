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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:03 م
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محافظ شمال سيناء يسلم 23 سيارة لشباب الخريجين

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:31 م
محافظ شمال سيناء يسلم 23 سيارة لشباب الخريجين تسليم السيارات
شمال سيناء - محمد حسين
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اعلنت اليوم الإثنين، محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بأبناء سيناء وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخلق مزيد من فرص العمل لتوفير حياة كريمه للمواطنين، قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس خالد نصر، مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بتسليم 23 سيارة على الشباب المستحقين من الفائزين فى قرعة الدفعة الأولى من السيارات ضمن مبادرة الرئيس لتمكين الشباب، وذلك بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، والتى تم تمويلها بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع محور التنمية التابع لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة لدفع مخططات التنمية بسيناء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين فى العديد من المجالات، حيث تساهم تلك المبادرة فى تمكين الشباب للبدء فى مشروعات صغيرة والحصول على عدد من السيارات بتسهيلات فى السداد، بما يساهم فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال نقل وتوزيع المنتجات الصناعية والزراعية التى يتم إنتاجها بشمال سيناء إلى المدن والمحافظات المجاورة.

وأكد المحافظ على دور القيادة السياسية فى دعم وتمكين الشباب، كما أكد على دور صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم المحافظة والتركيز على خدمة الشباب بتوفير فرص عمل لهم ودعم إقامة المشروعات بشروط ميسرة.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات لإنهاء ترخيص السيارات وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب لتمكينهم من تشغيل السيارات .. سواء داخل المحافظة أو خارجها، مشيرا إلى أنه تم منح كل شاب 70 لترا من السولار على نفقة المحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد نصر، مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على دور الجهاز في خدمة كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب ومساعدتهم على اقامة المشروعات وتوفير فرص عمل لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب.

وأضاف نصر، أن عمر جهاز المشروعات نحو 25 عامًا ، حقق خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة..مشيرا الي تغيير اسمه من الصندوق الاجتماعي للتنمية الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما له من دور كبير خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس سليمان العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شمال سيناء الى دعم الرئيس التنفيذي لجميع مطالب المحافظة وتوفير الدعم المالي لكافة المشروعات.

وأضاف أن تلك السيارات تساهم بجدية في توفير فرص عمل للشباب بتيسيرات مقدمة من الجهاز وصندوق تحيا مصر وبتوجيهات من السيد الرئيس ، وأن عددها 23 سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طنا لكل سيارة، وتم توفيرها بسعر أقل من السوق الخارجي وبمقدم 25% .. مع زيادة فترة سداد الأقساط لمدة 6 سنوات بفائدة بسيطة ، وزيادة مدة الإعفاء من الضرائب طوال فترة سداد الأقساط.

 

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