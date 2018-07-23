محافظ سوهاج يتفقد شارع 15 ويشدد على مراجعة تراخيص الكافيهات

سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمراجعة تراخيص العمل للكافيهات الموجودة بطريق أخميم سوهاج، وذلك للتأكد من سلامة التراخيص الممنوحة لتلك المنشآت للعمل طبقًا للوائح والقوانين، والحفاظ على صحة المواطنين .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم حيث تفقد طريق أسيوط - سوهاج وشوارع الجمهورية وشارع 16، وشارع 15 بحى شرق مدينة سوهاج، وتابع العمل الذى يتم لإعادة تطوير وتجميل ميدان الخلوة بمدينة أخميم، وتم عمل الصيانة اللازمة لنافورة منطقة الخلوة وتركيب كشافات إنارة جديدة ودهان البلدورات، وستتم إعادة رصف المنطقة عقب الانتهاء من توصيلات الصرف الصحى لجميع المنازل .

كما تم القيام بحملة لمراقبة سيارات النقل والركاب ونقل المنتجات الغذائية، حيث قامت لجنة تضم تفتيش الأغذية، والتموين، والطب البيطرى للتأكد من المواد والمنتجات الغذائية واللحوم ومدى صلاحيتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف كمال شلبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم ضبط 12 كيلو زبدة صفراء غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم إعدامها، وعدد 2 كرتونة شيكولاتة منتهية الصلاحية، وكمية من منتجات الألبان غير صالحة .

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لحى شرق برفع مستوى النظافة بشوارع الحى، وترميم الحفر الموجودة بالشوارع حفاظًا على السيارات وحرصًا على سلامة المواطنين، والعمل على تفعيل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات التى تعمل على تطوير منظومة النظافة بشكل عام.