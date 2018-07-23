محافظ بنى سويف للشباب: لكم أن تفخروا بمحطة كهرباء هى الأحدث عالميا

بنى سويف :هانى فتحى

عقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف لقاءاً موسعاً مع مجموعة من الشباب المتميزين والمتفوقين فى عدد من المجالات من أبناء المحافظة، وذلك فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة.

وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بالشباب، ووصفهم بأنهم هم المستقبل الحقيقى لبنى سويف بصفة خاصة ولمصرنا الغالية بصفة عامة، مؤكداً لهم أن الدولة والمجتمع بأكمله يعقد عليهم آمالاً كبيرة في تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات

وأخد المحافظ يُعدًد للشباب كم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل النهوض بكافة القطاعات، والتي تظهر في تنفيذ مجموعة مشروعات عملاقة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية والتهيئة لمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهو ما سنجني ثماره جميعاً في القريب العاجل

وأكد المحافظ للشباب على أن ما يتم حالياً من انجازات و مشروعات في أوقات قياسية سيضع مصر في مصاف دول العالم قريباً ، وأن ذلك يدعو للفخر، مشدداً على أنه بالشباب وبتضافر المجتمع بجانب مجهودات الحكومة قطعاً سيتحقق أملنا جميعاً في التقدم والرخاء ، ولكن الطريق يحتاج إلى المثابرة والصبر

وأعطى المحافظ مثالاً على تلك المشروعات التنموية الكبيرة التي تنفذها الدولة مثل مشروع محطة كهرباء بني سويف ،والتي تعتبر إحدى أكبر محطات الكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهى ضمن 3 محطات بنفس القدرة ،وسيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات،مشيراً إلى أهم مميزات المشروع الذي تم تشغيله بقدرة 4800ميجا وات تم ربطها على الشبكة القومية ، حيث تستخدم

كما نوًه المحافظ عن بعض الجوانب الفنية التي تمتاز بها المحطة ..قائلاً للشباب : عليكم أن تفخروا بأن مشروع محطة كهرباء بني سويف تم تنفيذه على أرض المحافظة ، حيث تعمل المحطة بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة في العالم فهي الأحدث عالمياً ، بنسبة كفاءة 62 % ، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء ، وتم تنفيذها في وقت قياسي عالمي ، وبلغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عاملاً منهم 75% من أبناء المحافظة،وهو سيمثل قيمة إضافية أخرى للمشروع على المجتمع السويفي

واستمع المحافظ لبعض مقترحات الشباب الجادة والتي تستند لأسس علمية وعملية ، ويمكن أن تحسًن من الوضع الحالي في القطاعات الخدمية والحيوية،حيث تبارى الشباب في عرض مشروعاتهم ، فمنهم من يقترح مشروعاً إليكترونياً سيسهل من طريقة التواصل بين الأجهزة التنفيذية وبعضها لسرعة إيجاد الحلول للمشكلات الطارئة في الخدمات الحيوية والجماهيرية، وآخرى تستعرض تجربتها لاكتشاف دواء لأحد الأمراض المزمنة، ومنهم من استعرض أساليب جديدة وعلمية لحل بعض المشكلات في بعض المجالات الحياتية وغيرها

كما أعرب الشباب عن سعادتهم بحرص المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على الالتقاء بهم دائماً ، وأنهم ازدادوا فخراً بما حصلوا عليه من معلومات وبيانات جديدة عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين عزمهم الكبير على المشاركة في بناء وطنهم ، وأنهم سيطورون من أنفسهم دائماً في سبيل ذلك