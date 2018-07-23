محافظ المنيا يسلم شهادات تخريج 90 متدربا من القيادات العليا والوسطى

فريق المحافظات

سلم عصام البديوى محافظ المنيا، شهادات تخريج الدفعة الأولى من القيادات العليا والوسطى، للبرنامج التدريبى "سلوكيات العمل والإبداع والابتكار" والذى نفذته الجامعة الألمانية بالتعاون مع مركز تدريب العاملين بالمحافظة .

حضر الفعالية محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد العاطى شعراوى، المنسق العام للجامعة الألمانية، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

أكد المحافظ على أهمية التدريب ودوره فى بناء الوطن ورفعة شأنه، كما حث الجميع على ضرورة الإرتقاء بمستوى التدريب فى كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بما له من أثر بناء على المجتمع يُسهم فى التنمية والتقدم ويخدم المصلحة العليا للوطن.

أشار دكتور رضا حافظ، مدير مركز التدريب، إلى أن البرنامج يأتى وفقا للبروتوكول الموقع بين محافظة المنيا، مُمثلة فى مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم والجامعة الألمانية بالقاهرة، وشمل البرنامج التدريبى تخريج 90 متدرب من القيادات العليا والوسطى بالمحافظة، وهم ركيزة العمل الإدارى.

وأضاف تضمن البرنامج التدريبى دورتى سلوكيات العمل والإبداع والإبتكار، وكذلك أسرار التفويض والاتصال الفعال، إنطلاقاً من دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتأهيل الكوادر والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من أجل تنمية القدرات ورفع درجات الكفاءة، فى إنجاز الأعمال والقضاء على الروتين وتطوير كافة مؤسسات الدولة .



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى



محافظ المنيا يسلم شهادات سلوكيات العمل واللإبداع والابتكار للقيادات العليا والوسطى